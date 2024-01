“Agresión directa a la democracia”, equipo de béisbol cargó contra el gobierno colombiano

Una dura carta de protesta ha emitido el equipo de béisbol de Fepcube (Federación Profesional Cubana de Béisbol) en contra del gobierno colombiano y del cubano a los que acusó de romper “los preceptos del deporte libre”.

Todo esto se generó luego de conocerse la cancelación de la Serie Intercontinental de Béisbol que estaba programada en la ciudad de Barranquilla del 26 de enero hasta el 1 de febrero de 2024.

Dicha competencia no se llevará a cabo, según el ente organizador, porque “el Ministerio de Deporte junto con el Comité Olímpico, emitieron un comunicado expresando que no era posible otorgar el aval para la realización del torneo, además del no reconocimiento al equipo FEPCUBE, que es uno de los equipos participantes”.

Precisamente, dicho equipo emitió una fuerte cara de protesta en sus redes sociales en la que resalta que “El despotismo de los gobiernos colombiano y cubano rompe con los preceptos del deporte libre y es una agresión directa a la democracia, que no dejaremos de denunciar”.

Equipo de béisbol carga contra gobiernos colombiano y cubano

A continuación, la carta publicada por la novena de Fepcube:

“Comunicación oficial: Como ya se dio a conocer por el Team Renteria, la Serie Intercontinental de Béisbol, Barranquilla 2024, ha sido cancelada. La razón primordial de esta cancelación fue evitar la presencia del equipo de la Federación Profesional Cubana de Béisbol (Fepcube) en dicho evento.

Esta es una decisión que ofende y burla la democracia y la libertad, que viene además de un régimen totalitario que reprime sistemáticamente a sus ciudadanos.

Ha sido tanto el impacto mediático, cívico y político del equipo de Fepcube, que forzó a la dictadura que gobierna Cuba a mover sus tentáculos fuera de sus fronteras para impedir nuestra participación en la Serie Intercontinental.

El despotismo de los gobiernos colombiano y cubano rompe con los preceptos del deporte libre y es una agresión directa a la democracia, que no dejaremos de denunciar.

Como nunca antes visto Fepcube consiguió aglutinar a decenas de peloteros y entrenadores, además de miles de seguidores unidos con una sola meta, ir a representar y ganar el evento.

No llegamos aquí solos y continuaremos junto a los que se han sumado a este proyecto, ejerciendo nuestro derecho a organizarnos libremente.

El éxito del equipo de cubanos libres ha sido tal, que esperamos un pronunciamiento de la comunidad internacional rechazando la decisión de las entidades responsables de esta violación de los derechos de peloteros, entrenadores, prensa y aficionados afectados.

La injerencia llegó al extremo de quitarnos el “Patria y Vida” de nuestro nombre y uniforme, alegando incitaba a la violencia. “Patria y Vida” es todo lo contrario, un canto por la libertad y la esperanza de un país sumido en décadas de destrucción.

Nuestra respuesta ante la discriminación que sufren nuestros peloteros fuera de Cuba y ante la injerencia del régimen de la isla, será efectuar nuestro partido este miércoles 17 de enero en el estadio del Miami Dade College, a las 5:30 de la tarde.

En esa primera presentación de nuestro equipo hondeará la bandera y se entonará el himno de todos los cubanos, acompañados del grito por una Cuba Libre.

Posterior al partido daremos una conferencia de prensa, para todos los medios interesados.

Fepcube hizo todo lo posible por representar a los cubanos que se sienten libres en este evento, incluso con dolorosas decisiones, obligando al régimen cubano a intervenir burdamente y sabotear el torneo.

Agradecemos el apoyo y mandamos un fuerte abrazo al pueblo colombiano, que si ansiaba la presencia de nuestro equipo. Esto es solo el comienzo de mucho más por venir. Hoy estamos más unidos que nunca.

También agradecemos a los equipos de Japón, Corea, Curazao, Estados Unidos y Colombia, por ser parte de esta convocatoria”.