“El deseo fue quedarme”, Armani descartó un pronto regreso a Nacional

Franco Armani dejó claro que su principal deseo es seguir en River Plate y poder cumplir el contrato que tiene vigente y del que le queda un año, descartando rumores de cambio de equipo, entre ellos un posible regreso a Atlético Nacional.

Siempre se ha hablado que el portero argentino se quiere retirar en Atlético Nacional, pero, de momento, parece complicado el escenario.

No solo por los rumores de un posible regreso al cuadro colombiano fue que él habló del tema, también descartó los vínculos con el Inter de Miami en donde juega Lionel Messi.

Armani quiere seguir en River Plate

Sobre esas versiones de prensa, el portero dejó claro que solo “Fueron rumores, la verdad no hubo nada firme. Mi idea siempre ha sido quedarme acá en River. A mí me gusta cumplir los contratos y me queda este año completo acá”.

"¿INTER MIAMI? FUERON RUMORES. NUNCA ME PASÓ POR LA CABEZA IRME DE RIVER" declaró Armani.



Y añadió que “No tenía pensado poder salir de River. Mi cabeza siempre estuvo acá. Es la realidad también que en un momento manifesté llegando acá que la idea era retirarme en Nacional, pero como dije en varias entrevistas, también, el fútbol da muchas vueltas y uno no sabe qué va a pasar”.

¿Franco Armani 🇦🇷 le cierra 👋🚪 la puerta a un posible retorno a Nacional 🟢⚪️?



"Mi cabeza siempre estuvo acá. Es la realidad también que en un momento manifesté llegando acá que la idea era retirarse en Nacional pero como dije en varias entrevistas el fútbol da muchas vueltas"

“Disfruto hoy en día estar acá, poder gozar de River y del gran grupo que tenemos. Disfrutar al hincha, al estadio nuevo que tenemos y un montón de cosas. Siempre el deseo fue quedarme acá, nunca en mi cabeza estuvo estar en otro lado que no fuera River”, finalizó.

Estas palabras fueron recalcadas en dos entrevistas en diferentes medios argentinos que dieron cuenta de la postura clara de Franco Armani.