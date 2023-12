“Su proceso da vergüenza”: Hinchas de ‘Millos’ ya no celebran el proceso de Gamero y lo criticaron por la eliminación

Los cuadrangulares ya van por la fecha 5 y cada grupo ya perfila a los posibles finalistas; de parte del grupo b, el equipo clasificado es Independiente Medellín, mientras que Millonarios quedó eliminado tras una derrota por la mínima diferencia contra América de Cali. Los ‘poderosos’ al tener el punto invisible y golear a Nacional aseguraron su paso a la final del segundo semestre de la liga.

La eliminación de Millonarios sorprendió, pues el equipo es el actual campeón de la Liga y además, muchos de sus hinchas y seguidores del planteamiento técnico de Gamero aseguraron que era muy posible que el equipo ‘embajador’ lograra levantar los títulos del año, por lo que la decepción fue mucho mayor. Gamero habló de la derrota frente al cuadro ‘escarlata’ y los hinchas reaccionaron recordando que su proceso no ha sido del todo exitoso, pues de los cuatro años que Gamero lleva dirigiendo al equipo solo ha tenido dos títulos, una Copa BetPlay y una Liga.

☀☕¡Las sensaciones de Alberto Gamero, técnico de Millonarios, y Macalister Silva, capitán, después de la derrota ante los ‘Escarlatas’!#PrimerToque pic.twitter.com/QNf8dk3i0e — Win Sports TV (@WinSportsTV) December 4, 2023

Las ‘pullas’ de los hinchas a Gamero

Uno de los mayores halagos que ha recibido Gamero, es sobre su proceso y lo que poco a poco ha logrado construir como un Millonarios competitivo que obedece a la idea de juego de quien se considera uno de los mejores técnicos del país; pese a la alegría del título del primer semestre, muchos están molestos con la participación del equipo en esta segunda mitad del año.

Ese era el súper proyecto que han esperado tanto???

Una copa y una Liga en 4 años??

Eso es lo que llaman proceso en este mediocre país?? — Anyelo Olivero (@Aolivero93) December 4, 2023

Gamero, su proceso da vergüenza y las excusas que sacan dan lastima, en cuatro años usted nos acostumbro a contar fracasos como parte del éxito…. — JOHN HORTUA (@JOHNJHL) December 4, 2023

El cree que una copa y una liga en 5 años es bueno jajajajajaja mediocre ese cabeza de trapero jajajajajaja pic.twitter.com/8hQHslEuWu — Pep Guardiola ⚽♟️🎩 (@Pipe041366) December 4, 2023

La relación de Gamero y Lucas González

El técnico samario demostró su apoyo y admiración a Lucas con lo siguiente: “Lucas es un amigo, un profesor… no hay una cosa más feliz para uno que los jugadores lo respalden. Eso es porque creen en el trabajo. Yo sé que ellos quieren hacer las cosas bien, pero no salen. Él tiene que estar tranquilo. Es una persona que sabe demasiado, estudiosa… demostró en Águilas que está para grandes cosas. Le mando mis felicitaciones y mi más sincero agradecimiento por todo lo que me enseño. Que siga pa’ adelante”. Los conocimientos que obtuvo Gamero se vieron reflejados en el planteamiento técnico de Millonarios el semestre pasado.