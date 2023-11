No era para Lucas: David González aclaró la polémica que le armaron por su declaración

David González, técnico de Deportes Tolima, habló de la polémica que se desató por una declaración suya en la que él dijo que no le gustaba salir a descrestar con términos enredados en las ruedas de prensa y que muchos pensaron que era un vainazo a su colega, Lucas González.

Luego de que Deportes Tolima se impuso categóricamente al Deportivo Cali 4-2 y picó en punta del cuadrangular A, el DT dejó un mensaje que muchos interpretaron como una clara indirecta.

“Hay muchas cosas y muchos conceptos que nosotros le hemos empezado a inculcar a los jugadores, pero tratamos de hacerlo de la forma más sencilla posible sin hacerlo parecer algo raro o que tenga un nombre distinto, creo que es parte del secreto”, arrancó González.

Vea acá: ¡El Puskás está aquí! Si este no pelea por el gol del año, no entenderemos nada

“Todos vamos aprendiendo juntos en la medida en que todos lo manejemos con un mismo lenguaje y se pueda aprender. Muchas veces no se trata de venir y descrestar en una rueda de prensa y tirar términos que no van a nuestro medio, hay maneras de decir lo mismo de una manera que todos lo entendamos y creo que el aprendizaje tiene que ser así en todos los ámbitos, esto no es ajeno a eso”, añadió.

David González deja claro que su mensaje no iba para Lucas González

En entrevista con el diario El Tiempo, el entrenador del conjunto de la ciudad de Ibagué fue claro al respecto al sentenciar que esto no fue ni por sus antecesores en el Tolima o ni por la moda demostrar sabiduría.

“En realidad no fue por ninguna de las dos. La gente se queda con mi respuesta, pero la pregunta fue si yo estaba mandando un mensaje de que no se necesita tanto concepto y tanta cosa, y que todo era dejar en libertad a los jugadores, que salieran y jugaran. A mí eso no me cayó del todo bien, pues se cuestiona el rol del técnico. Considero que un técnico que solo tenga felices a sus jugadores y los tire a la cancha para que ellos resuelvan, pues eso lo puede hacer cualquiera”, señaló en la entrevista.

Vea también: ¿Por qué le dicen Refisal? El propio Javier Hernández Bonnet lo explicó

“Mi respuesta fue que en las ruedas de prensa yo no uso términos para que salgan a decir: ‘¡Guau, cómo sabe David González!’. No necesito hacer eso porque lo hago con mi grupo en los entrenamientos y, eso sí, trato de hacerlo de la manera más sencilla. No me interesa si los jugadores les entendían a los técnicos que tuvieron, ni lo dije para criticar a nadie. Quise darle a entender al que formuló la pregunta que aquí verdaderamente se trabaja, que hay ideas y conceptos claros que se enseñan”, le puntualizó a El Tiempo.

Le puede interesar: Narrador hizo monumental ridículo en pleno partido de Millonarios por culpa de unas banderas

De esta manera, David González dejó claro que su mensaje no iba para nadie y se trató más por el enfoque en el que le formularon la pregunta que no le gustó del todo.