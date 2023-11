Rigo dio dolorosos detalles de la primera victoria que logró tras la muerte de su papá: “Fue por mi cucho”

Rigoberto Urán aprovechó la novela de RCN para revivir momentos dolorosos que atravesó antes de llegar a ser el exitoso ciclista que es hoy en día. Uno de ellos fue la primera victoria que consiguió en la competencia ‘clásica de Urrao’ justo cuando su papá acababa de fallecer.

El ciclista escribió un mensaje en el que detalló cómo fue aquel difícil momento.

El famoso deportista se ha mostrado bastante activo en redes sociales desde que se estrenó la novela y comparte detalles o fotos de la vida real sobre lo que va mostrando capítulo a capítulo la historia. De hecho, Rigo se ha mostrado tan ilusionado con el proyecto de RCN que en varias ocasiones se ha mostrado viendo la novela o compartiendo con los actores de la misma.

En esta ocasión recordó cuando se ganó la Clásica de Urrao pocos días después de que su padre, Don Rigoberto Urán, fuera asesinado a manos de los paramilitares. Una de las maneras que encontró Rigo para desahogarse fue a través de la bicicleta.

El ciclista se decidió a correr esa carrera porque es lo que su padre hubiera querido, pero no llegó en buena forma porque no se había podido entrenar, pues entre vender chance para mantener a su familia y el duelo que tenía por el infortunado suceso, no había tenido ‘cabeza’ para eso.

Aun así, desde muy joven demostró que tenía un talento incomparable para el ciclismo y ‘barrió´con todos’ en la etapa, llevándose así el premio de campeón, que así describió muchos años después:

“Aunque fue una de las victorias más lindas de mi vida, también fue muy triste porque mi parcero me había dejado hacía muy poco. Esta fue por mi cucho”, escribió Rigoberto Urán.