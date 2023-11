Conozca los cuatro equipos CONCACAF que serán rivales de la ‘Tricolor’ en la Copa América 2024

Las fechas de Eliminatorias del año 2023 ya finalizaron y las selecciones del continente se están preparando para disputarse por el reconocimiento de todo el continente durante el siguiente año en Estados Unidos desde el 20 de junio de 2024, para esta ocasión habrá 16 equipos participantes, 10 de la confederación CONMEBOL y 6 de la CONCACAF, estamos prontos a conocer los equipos de la CONCACAF que van a ser invitados.

Los cupos serán definidos de los cuatro ganadores de las llaves de las siguientes fechas de la Liga de Naciones, en cuatro llaves: Honduras vs. México, Estados Unidos vs. Trinidad, Jamaica vs. Canadá y Panamá vs. Costa Rica. Hasta el momento los ganadores han sido, México, Jamaica, Panamá y Estados Unidos serán las selecciones Concacaf que van a competir.

El sorteo de los grupos

Cuando ya estén definidos los sis equipos que participaran de la Copa América, el 7 de diciembre en Miami se van a sortear los grupos de la copa. El torneo continental se va a disputar desde el 20 de junio al 14 de julio. Aunque Argentina querrá defender su título, ya que es el último torneo que va a jugar Messi en el seleccionado, Néstor Lorenzo también se quiere medir para que la ‘tricolor’ vuelva a levantar la copa.

Reanudación de las fechas de Eliminatorias

Con el partido contra Paraguay, Colombia va a completar 6 de las 18 fechas que se disputan en las Eliminatorias de Conmebol.

La agenda de compromisos se reanudará hasta el año 2024, en septiembre, con los compromisos contra Perú como visitante el 5 de septiembre y contra Argentina, en el Estadio Metropolitano, el 10 de septiembre. Las fechas para octubre y noviembre de 2024 no están definidas.