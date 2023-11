“No hay revancha”: Llinás habló contra quienes creen que la final de la Copa es un desquite para Nacional

Nacional vs Millonarios Nelson Deossa y Andrés Llinás

Millonarios y Nacional, son los equipos que se clasificaron a la final de la Copa BetPlay, reviviendo la llave de la final del primer semestre de 2023 a de la Liga BetPlay, en la que Millonarios terminó campeón.

Muchos hinchas ‘verdolagas’ aseguran que este encuentro por la Copa BetPlay será una revancha para Nacional, pero Andrés Llinás, una de las figuras del cuadro embajador, habló de como el equipo ve este partido.

Para Llinas es otra final más

En una entrevista en Caracol Radio, Llinás indicó que como equipo se deben ir acostumbrando a jugar finales contra los ‘verdolagas’ y que por el momento, como grupo, tienen visualizado ganar la copa: “Yo estoy visualizando es otro título, todos los jugadores que jugamos una final siempre estamos visualizando cómo podemos ayudar al equipo, si es con otro gol, magnífico, si es con el arco en cero, pues también mucho mejor, pero yo creo que todos estamos visualizando lo que puede ser otro título”

🗣️"Yo estoy visualizando otro título para el equipo, poder quedarnos con el título de Copa. Cada final con Nacional es importante y no la vemos como revancha, pero los 2 equipos estamos en buen nivel."



🎙Andrés Llinas, jugador de Millonarios pic.twitter.com/eXqMVehTPU — Alargue Caracol (@AlargueCaracol) November 8, 2023

Además, aseguró que ambos equipos no ven el juego de la Copa como una revancha, “cada final son partidos aparte, no hay revancha. Yo creo que Millonarios y Nacional se van a empezar a acostumbrar a jugar finales y seguramente van a ser las primeras de muchas finales que vamos a jugar en este tiempo. Ellos como nosotros estamos muy felices por el presente que estamos viviendo los dos equipos y no lo cogemos como revancha”.

Por otro lado, habló de la clasificación de Millonarios a los cuadrangulares y los posibles rivales que van a tener como equipo: “Van a ser unos de los cuadrangulares que, por nómina, por equipos, por historia, por presente, por todo, más peleados de todos. No creo que sea un llamado para ningún equipo. Nacional y Millonarios están viviendo un buen presente, pero América también está viviendo un buen presente; Medellín tiene un gran equipo; Águilas ni hablar. Junior y Cali cuando se meten también tiene equipos muy importantes”.