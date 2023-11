Copa América 2024: conozca los equipos Concacaf que podrían ser rivales de la Selección Colombia

Las últimas fechas de las eliminatorias 2023 se acercan y las selecciones del continente se están preparando para disputarse por el reconocimiento de todo el continente durante el siguiente año en Estados Unidos desde el 20 de junio de 2024, para esta ocasión habrá 16 equipos participantes, 10 de la confederación CONMEBOL y 6 de la CONCACAF, estamos prontos a conocer los equipos de la CONCACAF que van a ser invitados.

Los cupos serán definidos de los cuatro ganadores de las llaves de las siguientes fechas de la Liga de Naciones, en cuatro llaves: Honduras vs. México, Estados Unidos vs. Trinidad, Jamaica vs. Canadá y Panamá vs. Costa Rica, los ganadores se clasificarán automáticamente a la CONMEBOL, los otros dos cupos serán definidos por repechaje.

¿Cómo se van a definir los grupos?

Cuando ya estén definidos los equipos que participaran de la Copa América, el 7 de diciembre en Miami se van a sortear los grupos de la copa. El torneo continental se va a disputar desde el 20 de junio al 14 de julio. Aunque Argentina querrá defender su título, ya que es el último torneo que va a jugar Messi en el seleccionado, Néstor Lorenzo también se quiere medir para que la ‘tricolor’ vuelva a levantar la copa.

Los próximos partidos de la Selección Colombia

A la selección Colombia le restan dos fechas de Eliminatorias 2023, Para noviembre continúan las fechas, el 16 y 21 de noviembre, Colombia se va a enfrentar a Brasil como local y a Paraguay como visitante, respectivamente. Las fechas, con los partidos de vuelta, se reanudan hasta el 2024 en septiembre.