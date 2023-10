Leandro Castellanos debuta como político, se quedó en el Concejo de Bogotá con una imponente votación

La jornada de elecciones regionales terminó de forma exitosa y Carlos Fernando Galán logró salir victorioso de su tercera ocasión aspirando a la Alcaldía de Bogotá y finalmente será el representante de la ciudad desde 2024 hasta 2027.

Como siempre, muchas figuras públicas se lanzaron a su carrera política, uno de ellos fue Leandro Castellanos, el ex-arquero y capitán de Santa Fe, logró ser parte del Concejo de Bogotá, por lo que puede decirse que su campaña fue exitosa.

Leandro logró obtener 22,430 votos para el concejo con el partido Alianza Verde, el partido con mayor porcentaje en Bogotá.

Entre las propuestas más destacadas de Castellanos se encuentra el fortalecimiento del deporte en la ciudad y su utilización como una herramienta de transformación social. Además, busca dignificar la labor de los deportistas.

Leandro Castellanos quiere ser el remplazo de Méndez

El arquero, siempre ha demostrado y sostenido que quiere ser líder, por eso su campaña al Concejo de Bogotá, además de que sueña con en algún momento ser presidente del club al que le dedicó varios años de trabajo.

“Yo quisiera tener la posibilidad de ser presidente. Cuando uno ama algo quiere ayudarlo y me gustaría. Tengo buena relación con la familia de Santa Fe, pero obviamente donde pueda portar, aportó. Me he preparado en la vida. Siento que soy un líder, lo demostré y eso es lo que uno puede exponer a la gente desde cualquier escenario. Por ahora me interesa llegar al concejo de Bogotá”.