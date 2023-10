El ‘mostrico’, Wilder Medina, visitó Ibagué y terminó en medio de una riña con puñales y machetes

Wilder Medina, es uno de los futbolistas más recordados del país y de la Liga BetPlay, es recordado como uno de los máximos goleadores. Se destacó como delantero en nueve equipos colombianos: Rionegro Águilas, Independiente Medellín, Atlético Huila, Envigado, Patriotas, Tolima, Santa Fe, Real Cartagena y Fortaleza.

Le puede interesar: A punta de golpes, Jenni Arias se llevó un oro en los Juegos Panamericanos 2023

El futbolista retirado visitó La Gaviota, barrio de Ibagué, para compartir con niños y jóvenes, también deportistas que jugaban en el polideportivo del barrio; desafortunadamente, la visita se vio nublada por una riña con arma blanca, entre otros jóvenes del lugar.

Wilder compartió la anécdota de lo sucedido

Con un video por medio de sus redes sociales, el futbolista habló de su experiencia y mostró rechazo ante este tipo de situaciones que son violentas y ponen en riesgo la vida de los jóvenes.

“Mostricos, me fui a un barrio popular de Ibagué y así me recibieron estos jóvenes queriéndose quitar la vida por drogas, por alcohol, sabrá Dios, por qué, no saben lo valioso que es la vida”.

Afortunadamente, en esta disputa no hubo heridos, y después de algunos segundos, los individuos involucrados se retiraron del lugar. Finalmente, Wilder Medina pudo compartir algunos aperitivos con los niños que estaban disfrutando en el parque.

Wilder habló de su adicción y recuperación

Wilder Medina compartió detalles sobre su proceso de recuperación para superar sus adicciones. Aunque Medina reconoció que en el pasado lidió con problemas relacionados con el alcohol, la marihuana, ha llevado un proceso de desintoxicación, y afirmó que en su proceso la red de apoyo fue clave, estas palabras de su novia lo motivaron, “Yo creo en usted, en sus capacidades, y yo sé que puedes dejar un buen legado. Un buen consejo para un joven, pero tienes que empezar por vos”.