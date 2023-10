Así resolvió Win Sports la transmisión en simultáneo de Once Caldas vs América y Nacional vs Alianza

Once Caldas vs América - Atlético Nacional vs Alianza Petrolera

Este jueves 26 de octubre estuvo cargado de fútbol colombiano, pero curiosamente dos partidos tuvieron que verse interrumpidos, así que en la noche los de Win Sports tuvieron un lío tremendo para la transmisión que así resolvieron.

Los partidos suspendidos:

El FPC se ha encargado en varias ocasiones que no hay sucesos imposibles y por más curioso que parezca, tanto el partido de Real Cartagena vs Fortaleza como el de Once Caldas vs América de Cali fueron suspendidos momentáneamente.

El juego de la segunda división se vio interrumpido porque los hinchas del Real Cartagena invadieron la cancha y golpearon a varios de los jugadores por ir perdiendo contra Fortaleza en la tercera fecha de los cuadrangulares. A su vez, el juego del ‘blanco blanco’ frente a ‘la Mechita’ tuvo que parar a causa de unas fuertes lluvias que no solamente impedían un correcto desarrollo, sino que exponía a los jugadores.

No obstante, la decisión en ambos partidos fue que se tenía que reanudar en el mismo día, lo cual implicó que Win Sports tuviera tres partidos por transmitir al mismo tiempo y lo resolvieron de manera ingeniosa.

Así resolvió Win Sports:

El canal se dio mañas para transmitir los tres juegos al mismo tiempo y lo hicieron de la siguiente manera:

- El segundo tiempo del juego Real Cartagena vs Fortaleza lo transmitieron por sus páginas Facebook y YouTube.

- Once Caldas vs América en su complemento lo tuvieron que pasar por la señal tradicional de Win Sports.

- Finalmente, el compromiso entre Atlético Nacional y Alianza Petrolera lo presentaron a través de Win Sports +.