América no ha terminado el semestre y Tulio Gómez ya está pensando en los refuerzos del 2024

América de Cali sigue teniendo la ambición de hacer crecer su proyecto deportivo para participar en los grandes escenarios competitivos como la Copa Libertadores.

Tulio Gómez habló de sus planes de inversión para el equipo, no tuvo filtros y anunció qué ha tenido conversaciones con varios jugadores para vincularlos al equipo en 2024, conozca las declaraciones del empresario.

Las afirmaciones de Tulio en Zona Libre de Humo

No es un secreto, que Gómez tiene varios objetivos de los que ha hablado en distintos medios para América de Cali. La promesa que sorprendió a los hinchas ‘escarlatas’ es la construcción de un estadio propio para el equipo ‘escarlata’, una meta que Tulio propone alcanzar antes del 2027.

Sobre el proyecto de 2024, Tulio afirmó, “Ya tenemos cinco nombres para 2024, la nómina de este semestre la armamos con tiempo y con trabajo silencioso”, aunque no reveló los nombres, muchos hinchas ya están a la expectativa.

Lucas González habló de la defensa de América

Lucas ha sido blanco de muchas críticas frente a la defensa de América de Cali, a lo que el entrenador ha respondido que los ‘escarlatas’ no tienen problemas en su defensa, ya que el invicto que ha mantenido por varios partidos lo demuestra, “a qué se refieren con no defender bien. Ayer vi el reporte contra el Huila en donde la expectativa de gol de América fue de 1.96 y yo afirmaría que todos los partidos se definieran así y todos los partidos se ganarían 2 a 0 y si el rival te genera pocas oportunidades de gol, terminas con el arco en cero. Si no queremos recibir contras, entonces tendríamos que cambiar nuestro estilo de juego”.