“Me encantaría”, Rangel contó que sueña con volverse a vestir de ‘escarlata’

Michael Rangel, una de las figuras más recordadas de América de Cali para el título conseguido en 2019. Actualmente, se encuentra en Central Córdoba, equipo argentino. A pesar de su experiencia, solo ha participado en tres partidos con su club en Argentina, y ha sido titular en una ocasión. Además, no ha sido convocado en los últimos cuatro partidos y su última actuación en un partido fue el 14 de septiembre, lo que significa que ha estado sin competir durante más de un mes.

En una conversación con Zona Libre de Humo, Michael Rangel habló de su carrera profesional, sus experiencias y la ilusión que tiene de regresar con el equipo ‘Escarlata’.

Rangel sueña con volverse a vestir de ‘Escarlata’

Michael explicó las razones de su despedida de América de Cali, “En América fui a préstamo por un año con opción de compra, se me acaba el contrato y el equipo no hizo uso de la opción y me regresé al Junior, tenía toda la intención y quería seguir en América, si no estoy mal, la opción de compra era por unos 800 mil dólares, creo que se podía pagar a plazos, pero no se dio porqué llegó la pandemia, yo manifesté que quería quedarme en América”.

A pesar de despedirse del equipo, Rangel expresó su deseo de volver con el equipo y además expresó que la ha gustado mucho el proceso de Lucas González en América de Cali, “No me pierdo ningún partido de mi América y mi Bucaramanga, son los dos equipos que más me gustan. Ahora se están viendo los resultados de la idea del profe Lucas”.

En ese año, jugando para el equipo de “mecha”, el santandereano logró anotar 18 goles en 33 partidos, además del título de la Liga. Sin embargo, un año después, ganó la Superliga con la camiseta del Junior.