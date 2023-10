¿Está ardida? Yoreli Rincón mostró su inconformismo por presunta ‘rosca’ de los árbitros en la Libertadores

Atlético Nacional femenino participó en la Copa Libertadores por primera vez en la historia de su equipo en este torneo, en su primera participación logró llegar a las semifinales. Palmeiras, eliminó a las ‘verdolagas’ que van a disputar el tercer puesto de la copa.

Yoreli Rincón, fue uno de los refuerzos clave de las ‘verdolagas’ para la Libertadores. La futbolista, luego del partido donde se despidieron del torneo contra Palmeiras, habló del polémico arbitraje de la Copa Continental que les anuló una anotación durante el partido.

¿Yoreli está molesta por la eliminación?

En el partido frente Atlético Nacional, en el que Palmeiras ganó con tres goles a favor y a las ‘verdolagas’ les anularon una anotación. Algo que durante los partidos ha causado polémica es el tema del arbitraje, Yoreli Rincón opinó sobre el trabajo de Emikar Calderas, la jueza encargada del partido.

“Es maluco que se sienta siempre el favoritismo hacia el brasilero... menos mal había VAR, si no hubiera sido peor, perdimos y esa es la realidad, eso no nos compete a nosotras, pero queda en la conciencia el favoritismo hacia quién se balancea siempre”.

Los hinchas sueñan con ver a Yoreli en Selección Colombia

Yoreli Rincón ha conmovido a muchos de los hinchas tras compartir su experiencia como jugadora de la Selección Colombia, a pesar de que Yoreli se ha destacado por su nivel futbolístico, no ha sido convocada desde hace algunos años, dando pie a la discusión de las ‘vetadas’ de la Selección Colombia.

Los hinchas de Nacional y asistentes al Estadio, en medio de gritos, expresaron su deseo de volver a ver a Yoreli vistiendo la ‘tricolor’ y la jugadora después del partido se mostró conmovida con el gesto y expresó: “Es algo por lo que todos saben que volví, quería avanzar mucho más, sentía en mi corazón que quería ganar. Me voy a quedar (en Nacional) y esto es mi sueño (la Selección Colombia) lo tuve desde los 14 años cuando participé por primera vez, he sentido que en ese aspecto la vida ha sido un poco injusta, pero yo creo que lo que es pa’ uno no coge curva”.