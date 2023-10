Rigo quería poner a ‘un chino’ a hablar urraeño y luego le dio tremendo regalo por seguirle los pasos

Rigoberto Urán no solamente es uno de los mejores ciclistas en toda la historia de Colombia, sino que también uno de los más graciosos e ingeniosos que siempre divierte con sus palabras. En esta ocasión, quería poner a ‘un chino’ a hablar urraeño y luego le dio tremendo regalo por seguirle los pasos.

En los últimos días ‘Rigo’ ha estado en boca de muchos tras la novela que le produjo el Canal RCN, donde la esencia del personaje personificado por Juan Pablo Urrego conecta con propios y extraños e incluso hace recordar fielmente al real.

Mientras su novela se transmite en las noches, Rigoberto sigue entrenándose para lo que será la temporada 2024 con su equipo Education First y las aspiraciones que tendrán de cara a las tres grandes vueltas.

En uno de sus entrenamientos, Urán se encontró con un pequeño ciclista, a quien no solamente quiso ponerlo a hablar urraeño, sino que le entregó un regalo por su talento sobre la bicicleta.

El ‘regalazo’ de Rigo a un niño:

Resulta que el ciclista se encontró con un joven aficionado que algo le estaba pidiendo, pero no se entendían porque el niño hablaba en chino, a lo que ‘Rigo’ dijo ingeniosamente: “Ah, chinese no, yo hablo español, inglés, italiano y urraeño... ¿Do you speak urraeño?”.

Luego el colombiano se dio cuenta que la petición del niño era de su botilito con agua para hidratarse un poco, así que muy generosamente Rigo le brindó.

“A este pelado entre más me sigue más bien le está yendo” dijo Urán justo antes de regalarle sus guantes.