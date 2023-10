“Transición desde el formativo”, Bodmer dejó entrever que Nacional seguirá modo cantera

Jhon Jairo Bodmer todavía no se ha estrenado en el banquillo de Atlético Nacional y ya tuvo la oportunidad de dar su primera rueda de prensa ante los medios de comunicación que dejó varias conclusiones.

El entrenador bogotano es consciente del club al que llega y apunta a la grandeza deportiva, pero eso sí dejó claro que seguirán apuntando a las bases del equipo para seguir promoviendo futbolistas.

Varios hinchas y hasta periodistas han buscado interpretar mensajes en medio de sus palabras y apuntan que no será un periodo de transición, sino que por el contrario prevén que estará dirigiendo torneos internacionales.

Bodmer no ocultó la alegría de llegar a Nacional

El nuevo timonel del verde se mostró “Muy contento de estar en la institución. Quiero que el equipo tenga un fútbol asociativo, propositivo y equilibrado, con eso seguiremos construyendo la grandeza del club”.

“Hay un talento propio en los jugadores, ellos tienen la capacidad para que la institución siga avanzando”, enfatizó.

Además, contó que ha trabajado con varios jugadores: “Tengo la convicción que vamos a construir la idea que nos permita alcanzar los objetivos. Tuve la oportunidad de compartir en años anteriores con algunos jugadores y soy consciente del gran talento que hay en Nacional”.

Eso sí, sin descuidar la cantera: “Voy a dejar mis esfuerzos para que los jugadores del formativo tengan la transición correcta hacía el equipo profesional”.

Periodista analizó las palabras de Bodmer

El periodista Jonny Sampedro quiso leer entre líneas al entrenador y concluyó:

“Tomé las riendas de @nacionaloficial convencido que hay un FUTURO cargado de grandeza”. Conclusión: Futuro indica largo plazo, no tres meses.

“Vine a un PROCESO netamente deportivo”. Conclusión: ¿un proceso se puede hacer en tres meses?

“Mi intención es que la institución sea grande a nivel nacional e INTERNACIONAL”. Conclusión: este semestre @nacionaloficial no juega nada internacionalmente. Bodmer será el técnico de @nacionaloficial en la @Libertadores o @Sudamericana del otro año”.

Al final, el comunicador apuntó a la directiva de Nacional por no dejarle un contrato largo de una vez: “Pregunta para los directivos: ¿por qué no firmarle un contrato más largo, qué le permita trabajar con más tranquilidad, desarrollar su proyecto, y no a tres meses si tanto confían en él? ¿Tres meses es tiempo prudente para evaluar a un técnico? ¿Podrá pasarle lo de Navarrete?”.

El paso de Jhon Jairo Bodmer parece ser más que algo temporal y también deja claro que la intención y el pedido de los directivos es seguir priorizando las divisiones juveniles de Atlético Nacional.