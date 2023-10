“Voy a contar una infidencia” Macalister se le insinuó a Lorenzo para que lo lleve a la Selección Colombia

Macalister Silva es el capitán, referente y uno de los mejores jugadores de Millonarios, hecho que a él mismo lo ilusiona con poder llegar a la selección Colombia algún día y nuevamente se le insinuó a Néstor Lorenzo para que lo lleve.

La selección Colombia enfrentará este mes de octubre una difícil prueba por la tercera y cuarta fecha de las Eliminatorias al Mundial 2026 contra los combinados de Uruguay y Ecuador, para los cuales, Néstor Lorenzo prepara su lista de convocados que les harán frente.

Aunque en los dos primeros partidos solamente fue un jugador del fútbol colombiano (Álvaro Montero), muchos hinchas de Millonarios y otros aficionados en general, esperan ver a ‘Maca’ vistiendo los colores de la ‘Tricolor’.

El futbolista tampoco es ajeno a la idea y se despachó con una infidencia para ser convocado con la selección Colombia.

Maca quiere ir a la Selección:

El talentoso mediocampista de 36 años confesó que uno de los principales motivos por los cuales no ha renunciado a su sueño de jugar con la selección Colombia es por su familia, especialmente por sus hijos:

“Voy a contar una infidencia frente a ese tema. Él se emociona mucho y dice papá ya va a salir la convocatoria y yo a veces le digo ‘hijo no, es difícil por esta razón o por la otra, pero él dice no no no, te acordarás de mí. Yo tengo tres hijos y creo que los dos grandes son los que en un momento dado que no flaquee, ellos son los que mantienen esa fuerza e ilusión que eso pueda llegar en algún momento”

Macalister confesó que no le parece tan relevante la edad, sino el presente de cada futbolista:

“Para mí el fútbol es un tema de momentos, muchos jugadores, independientemente de su edad pueden aportar en la selección”, concluyó.