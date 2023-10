“Una molestia” Carlos A. Vélez se ‘despachó’ contra Dayro Moreno y criticó su actitud

Once Caldas se disputó contra Medellín por la Fecha 15 de la Liga BetPlay, el partido termino en un empate dos goles a dos. Durante la rueda de prensa posterior al partido, Pedro Sarmiento, entrenador del cuadro ‘blanco’, expresó su molestia con Dayro Moreno con una polémica frase.

Al parecer, el entrenador tuvo un altercado con el delantero y expresó, que a pesar de ser el goleador del equipo y un icono, no puede pasar por encima de otros jugadores y de la autoridad del equipo. Dijo: “Aquí no manda Dayro Moreno, entiendo la posición de él y sé que la gente lo quiere, que todo el mundo lo quiere y lo respeta, pero hay que apretarle las clavijas”.

Carlos Antonio Vélez reaccionó y comentó la situación.

Las ‘Palabras Mayores’ de Carlos Antonio Vélez

Carlos Antonio Vélez reconoció a Dayro Moreno como uno de los jugadores más importantes del Once Caldas, aun así fue crítico con su actitud y le aconsejo, mantenerse con la cabeza fría, pues en caso del descenso, el equipo debe permanecer unido y con la cabeza fría.

“Lo de Dayro Moreno, sí, es definitivamente el jugador más importante que tiene el Once. Pero cuidado. No se puede extralimitar, esa sí que es una sobreactuación. Ya es una molestia con los compañeros cuando no tienen la pelota, hay momentos en donde no te la pueden dar. Entras, sales, te metes y buscas encontrar la manera de maniobrar, pero tampoco están obligados a darle la pelota en el momento en que a él se le ocurra”

Desde lo futbolístico, Vélez critico la desunión del equipo, porque al parecer se ven desordenados en la cancha y les cuesta concretar los espacios de gol.

“Si hubo desincronización, pero yo creo que ese tipo de cosas rompen y este es el momento en que todos deben estar unidos. Mantener la estabilidad del equipo, sobre todo en efectos de un descenso, este es el momento en donde deben estar todos con la cabeza fría. No se puede quedar a medias el equipo, porque cuando se queda a medias es mediocre”.