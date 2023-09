“Esto no es un proyecto deportivo”, Pezzuti les cantó la tabla a los directivos de Nacional

Gastón Pezzuti, exportero de Atlético Nacional, fue contundente ante el presente del cuadro antioqueño y manifestó en pleno programa lo que muchos hinchas piensan de la situación actual.

Luego de la goleada de América 4-1 ante Atlético Nacional, en la jornada 14 de la Liga Betplay Dimayor 2023-II en la que el conjunto Escarlata se impuso a los Verdolagas con tantos de Cristian Barrios, Víctor Ibarbo y Edwin Cardona, mientras que para la visita descontó Álvaro Angulo, llegó la declaración.

Fue en el programa ESPN Fútbol Colombia de la cadena deportiva que el panelista soltó lo que piensa del manejo del cuadro verde.

Pezzuti cree que Nacional no es un proyecto deportivo

Luego de que sus compañeros intervinieran e incluso manifestaran que ya hasta el público se está cansando de la situación por lo que no está acudiendo en masa al estadio Atanasio Girardot fue que vino la intervención del argentino.

“No solo es la gente. Si tienes un equipo que da espectáculo, si inviertes para que el equipo juegue mejor, seguramente tus jugadores se van a potenciar y los vas a vender más costosos. Está claro cómo se vendió a Borja (Miguel) y a Dávinson (Sánchez), en su momento”, señaló de entrada.

"Esto no es un proyecto deportivo"@pezzutig en #F10Colombia fue muy directo al momento de hablar sobre la actualidad de Atlético Nacional.



Además, agregó que “Esto no es un proyecto deportivo, es un proyecto económico. No para potenciar un equipo, es para mostrar determinada cantidad de jugadores y para tener réditos personales. No tanto de club. Eso es claro. Después, que quieran vender otra situación, de eso no me hago cargo”.

Las palabras de Gastón Pezzuti han tenido gran eco en las redes sociales en donde los hinchas de Nacional han compartido en gran mayoría a conformidad ya que muchos consideran que la venta de jugadores es la nueva prioridad de Atlético Nacional, por encima de la gloria deportiva.