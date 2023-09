Ana María Guzmán se despidió de Colombia con un lindo gesto social: “Me comprometo con el país”

El nombre de Ana María Guzmán es tendencia porque este martes 19 de septiembre finalmente llegó a Alemania y firmó contrato como nueva jugadora del Bayern Múnich. No obstante, antes de irse de Colombia tuvo un gesto digno de aplaudir.

Aunque los rumores apuntaban a que ‘la mona’ se quedaría en Colombia hasta diciembre, para jugar la Copa libertadores con Atlético Nacional, nunca se llegó a un acuerdo y ‘de una’ viajó a Alemania para conocer a sus nuevas compañeras y ponerse bajo las órdenes de su nuevo equipo.

No obstante, Ana María tuvo un lindo gesto final antes de irse de Colombia y lo anunció a través de sus redes sociales.

El lindo gesto de Ana María Guzmán con los jóvenes antes de abandonar Colombia:

En el mensaje de agradecimiento de ‘la mona’ anunció la creación de su fundación “Mona Guzmán Foundation”, en la que se pretende apoyar a jóvenes de bajos recursos con educación en inglés para contribuir en que se les abran las puertas laboralmente hablando.

“Y en este lindo día, aprovecho la oportunidad para comprometerme con toda la juventud de mi país, quien vive en sectores de bajos recursos, a crear oportunidades que les cambie la vida. Por lo cual, anunció el lanzamiento de mi fundación “Mona Guzmán Foundation”, escribió Ana María en su cuenta de Instagram.

“Por ahora me despido con este mensaje para toda la juventud de Colombia y el mundo: No existe ninguna meta que no se pueda alcanzar cuando se tiene ética, ganas de trabajar fuerte, honestidad, humildad y perseverancia… si te caes, vuélvete a parar”, concluyó Guzmán.

A continuación la publicación: