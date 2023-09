Ecuador va por el triunfo ante Colombia y nacionalizaron a un futbolista extranjero para que juegue ‘La Tri’

Ya se jugaron las primeras dos fechas de las Eliminatorias suramericanas rumbo al Mundial 2026, la Selección Colombia por el momento se mantiene invicta y tiene cuatro puntos, el equipo cafetero va a seguir buscando la clasificación a Estados Unidos, México y Canadá, para volver a un Mundial después de Qatar 2022.

Ese mismo propósito, lo tienen todas las selecciones del continente y la Selección de Ecuador se ha reforzado y nacionalizaron a jugador extranjero que va a ayudarles en sus próximas fechas contra Bolivia y la Selección Colombia.

¿Quién es?

Se trata del argentino Javier Burrai, un guardameta que acaba de terminar su proceso de naturalización como ecuatoriano para ser convocado en la siguiente convocatoria por las Eliminatorias. El arquero está en Ecuador desde junio del 2018 fichado por Macará, pero desde 2020 está defendiendo el arco del Barcelona.

Burrai se debe pelear la titular con Hernán Galindes, otro argentino que fue nacionalizado y desde el 2019 lleva procesos con la Selección de Ecuador.

¿Qué sigue para las Eliminatorias?

Los partidos de las Eliminatorias se van a reanudar en octubre, la fecha inicia el 12 de octubre con Bolivia vs. Ecuador y Colombia vs. Uruguay el mismo día. Se van a enfrentar también Chile y Perú, Argentina y Paraguay, el último de la jornada será Brasil vs. Venezuela.

La segunda fecha será el 17 de octubre, en donde va a continuar el todos contra todos con Colombia jugando de cara a Ecuador como visitantes.

Para noviembre continúan las fechas, el 16 y 21 de noviembre, Colombia se va a enfrentar a Brasil como local y a Paraguay como visitante, respectivamente.

Las fechas, con los partidos de vuelta, se reanudan hasta el 2024 en septiembre.