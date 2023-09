Carlos Antonio Vélez desconoció a Gamero en el clásico: “es necio, populista y triubunero”.

Para la fecha 10 de la Liga BetPlay, se disputó la jornada de clásicos en la que los resultados dejaron sorprendidos a varios hinchas. Carlos Antonio Vélez habló del clásico capitalino y recalcó los errores que tuvo el equipo embajador durante el partido y clasifico la insistencia en el planteamiento técnico de Gamero como “necio” y una acción que no es inteligente.

Le puede interesar: ¿La peor barra del país? Piden sanción para Millonarios tras agresión a jugadores de Santa Fe

Millonarios, perdió el clásico contra Santa Fe luego de quedarse con nueve hombres en la cancha tras dos sanciones. Aunque el equipo ‘albiazul’ inició el partido ganando, con la ausencia de los dos mediocampistas se desequilibró el juego y el equipo ‘cardenal’ logró remontar el partido y ganarlo; para Vélez, el juego de Millonarios fue “irresponsable”, conozca aquí las declaraciones completas.

Las palabras de Carlos Antonio Vélez

En su columna de audio, Palabras Mayores, Vélez fue muy crítico frente a la actitud y el juego de Millonarios, pues consideró que la reacción a la expulsión de sus dos volantes fue lenta e incorrecta: “Está mal hacer un gol y meterse atrás y renunciar al ataque, pero como diría el borracho: todo depende. Ayer en el clásico Millonarios ganaba y se quedó inicialmente con diez y luego con nueve, ganaba 1 a 0 sin merecerlo. Pero, ¿qué hubiera hecho yo? Voy ganando 1 a 0, pierdo a uno y después pierdo a dos, me meto atrás y lo cuido todo, si me empatan sigo aguantando”

Vélez incluso expresó que desconoció la actitud de Gamero: “pero seguir jugando como lo hizo ayer el equipo ‘albiazul’ no es inteligente, definitivamente no, es necio, irresponsable, populista y tribunero, de recocha. Se comó cuatro, iba ganando cuando se quedó con nueve, el tema no son los jugadores, el problema es que no asumen la posición de defensa. Ayer desconocí al profe Gamero, una necedad, unas ganas de querer demostrar que siempre atacan”.