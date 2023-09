¿Messi vs. Wilmar Roldán? Al argentino se le vio ofendido reclamándole al árbitro colombiano

MESSI vs ROLDAN

Aunque la terna colombiana encabezada por Wilmar Roldán no tuvo que ver en el resultado del juego de eliminatorias ARGENTINA vs ECUADOR e hicieron bien su trabajo, al finalizar el juego Messi no se guardo nada y les reclamo airadamente ¿Roldan Informará a la FIFA? pic.twitter.com/dtUouCqxkl