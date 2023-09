Carlos A. Vélez no se ‘achantó' y retó a Caracol con cruda verdad sobre el rating del partido de Colombia

Carlos Antonio Vélez retó a Caracol con dura frase sobre el rating del partido de Colombia contra Venezuela. El reconocido periodista agradeció a quienes vieron el juego en su canal. Después, dejó claro que seguirá en la lucha por la audiencia televisiva de ‘La Tricolor’.

Como es bien sabido, después de muchos años de exclusividad, Caracol ya no es el único canal que transmite los partidos de la Selección Colombia de mayores. RCN también empezó a transmitir los duelos de ‘La Tricolor’ y este 7 de septiembre transmitió por primera vez un encuentro de Eliminatorias.

Además de la incertidumbre por el resultado, muchos también querían saber cuál canal tendría más audiencia durante el partido de Colombia contra Venezuela. El resultado fue el que muchos esperaban, el Gol Caracol ganó y por eso mucho se burlaron de RCN.

Un día después, el 8 de septiembre, Carlos Antonio Vélez, quien hace parte del equipo que transmite los partidos de Colombia en RCN, habló de la derrota contra Caracol. Con un sólido argumento, el cual expuso en su programa de la emisora Antena 2, Vélez dejó claro que RCN estuvo muy lejos de perder.

Él apuntó a que, en su primera transmisión de un partido de Eliminatorias, ya le quitaron un porcentaje de audiencia considerable a Caracol, canal que tiene como una de sus principales banderas el apoyo a ‘La Tricolor’.

“Estamos muy agradecidos con todos. Lo que se haya sumado anoche simplemente es una resta para el contrincante. Nosotros arrancamos desde cero y no tenemos ningún afán. Vamos a hacer esto bien y como debe ser, de manera certera”, Carlos Antonio Vélez

¿Cómo fue el rating de Caracol y RCN durante el partido de Colombia?

Las cifras mostraron que la trasmisión del partido de Colombia por RCN estuvo por debajo de ‘Yo Me Llamo’. Caracol para el compromiso de Colombia vs. Venezuela tuvo 13,73 puntos y para el juego de Argentina vs. Ecuador, 12,52 puntos.

RCN logró 6,65 puntos para el partido de Colombia y en el de argentina 6,60, solo lograron la mitad de lo que logró Caracol. Ibope Media deja ver que Gol Caracol sigue liderando las trasmisiones de la Selección Colombia y que a RCN le va a quedar muy difícil destronar o proponerse como una alternativa del fútbol frente al dominio de Caracol.

