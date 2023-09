Vélez le metió un vaciadón a un DT y le pidió al presidente de la Dimayor que lo regañe

Carlos Antonio Vélez salió en defensa del patrocinador del fútbol colombiano y regañó al entrenador de Deportivo Cali, Jaime De la Pava, por culpa de lo mismo.

Fue en su sección, Palabras Mayores, del programa Planeta Fútbol de la emisora Antena 2, que el periodista ocupó un tiempo en hablar de la situación que le parece inaudita.

Todo se debe a que el entrenador no mencionó el nombre del patrocinador del campeonato, algo que no le parece adecuado.

Carlos Antonio Vélez y su regaño a Jaime De la Pava

“Se le acaba de chispotear al técnico de Deportivo Cali. Vea hombre y esto sí lo va a tener que hacer el doctor Jaramillo (Fernando), presidente de la Dimayor, todos tenemos que respetar a la gente que pone el dinero en el fútbol…”.

Debería ser norma

“Entiendo que muchas empresas los omitan porque no tienen la pauta y uno hasta lo entiende. Yo no lo acepto. Esa gente pone el dinero es para que se lo mencione. Lo que sí no se puede es que un funcionario de un equipo de fútbol, llámese dirigente, director técnico o jugador, ignore al patrocinador que le permite, incluso, que gane su plata”.

A mencionar, sin excepción

“Si yo fuera el presidente de la Dimayor, cerraría filas. ‘Señores, ustedes, todos los equipos, cuando mencionen Liga y Copa, tienen la obligación de mencionar al patrocinador porque es el que nos manda el billete del que vivimos todos’. Es respetuoso mencionar a esa gente que pone el dinero en el deporte”.

Copa Colombia

“¿Cómo se le ocurre al señor Jaime De la Pava, técnico del Cali, que es un equipo que recibe de ese patrocinio, salir así, muy orondo, hablar de la Copa Colombia? Eso no te queda bien Jaime. Todos debemos defender a la gente que tiende la mano y no lo hace por generosa, sino por una retribución”.

Razón al presidente de la Dimayor

“Haber, doctor Jaramillo. Un jaloncito de orejas no cae mal”.