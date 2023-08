“No quieres la profesión”, Teo confrontó a periodista por una pregunta que lo incomodó

Teófilo Gutiérrez, delantero de Deportivo Cali, terminó confrontando al periodista Harold Caicedo en plena rueda de prensa luego de que le preguntara por la expulsión que sufrió en el juego ante Millonarios.

Al atacante no le cuadró mucho el tono del interrogante y luego de dar su explicación, terminó haciendo preguntas de vuelta al periodista.

Entre otras, Teo le terminó dando a entender que no quería la profesión por su postura de no apoyar a ningún equipo.

Teófilo Gutiérrez confrontó a un periodista

La pregunta que armó el debate fue la siguiente: “¿Qué tiene para para decirle al hincha vs lo que pasó en la expulsión? Porque evidentemente hizo falta ese partido, en el siguiente contra Bucaramanga y obviamente hoy por una norma puede estar frente a Deportivo Pasto, pero también se hubiese perdido el compromiso. ¿Qué tiene para decirle a los hinchas acerca de esto, Teófilo?”.

Ante esto, el jugador respondió: “No, ya lo dije el otro día lo hice públicamente y ante mis compañeros, primero que todo lo hice antes mis compañeros y después públicamente. La vida me ha enseñado eso, a levantarme, a seguir, avanzar y a ser agradecido. Pero como dicen por ahí: si mi abuelita no se hubiera muerto, estuviera viva. Así que hay que mirar las cosas con alegría. Reconocer cuando uno se equivoca porque soy agradecido en la vida. Creo que siempre amanece y sale el sol; así que hoy estoy de pie. Estoy aquí firme y voy a demostrarlo el domingo”, contextualizó al respecto.

Posteriormente comenzó a lanzar mensajes al periodista al que le dijo: “Espero que vayas al partido y lo disfrutes”.

Luego, Teo se sorprendió al escuchar la postura de Caicedo. “Ah, no eres hincha del Cali... del América. De algún equipo tienes que ser hincha” y ante la negativa del periodista, le lanzó. “Ah, no, ah, bueno, te felicito. No quieres la profesión. Porque si estás en el fútbol tiene que ser hincha de algún equipo”. A lo que Caicedo se limitó a decir que de la Tricolor y Teo replicó, “De la selección Colombia. Ah, ya”.

Pero insistió: “¿Afuera de quién? ¿De Boca?, Ah, te felicito. Por eso haces esas preguntas. Porque viste el partido ayer de Boca con Racing. ¿Qué hizo?, ¿Clasificó, pero qué hizo en el partido en el contexto del partido? Embarró, para que Racing no jugará. ¿Sí o no? Bueno, así estás haciendo ahora”.

Así, punzante terminó Teófilo Gutiérrez de vuelta contra el periodista por su interrogante.