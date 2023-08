“Para qué te traje”: El penal más ridículo de toda la historia fue en Venezuela

Muchos equipos suelen celebrar casi como un gol cuando les pitan un penal a su favor y aunque el Rayo Zuliano posiblemente se emocionó cuando ganaron este lanzamiento, el ánimo les debió quedar incluso peor que esa insólita ejecución.

El formato del campeonato venezolano ha dado de qué hablar por lo particular que son sus definiciones, pues desde la jornada 22 hasta la 30, todos los equipos definen el resultado a través de los lanzamientos desde el punto penal. El resultado de estos penales no afecta al resultado del partido, pero sí suma a la Liga FutVe.

Es por eso, que en el partido de la fecha 23 de la liga venezolana se enfrentaron Rayo Zuliano con Estudiantes de Mérida y aunque el resultado fue 2-1 en favor del conjunto local, al final se jugaron unos penales. En este punto, Óscar Flores hubiera preferido que todo acabara a los 90 minutos, pues se mandó el lanzamiento de penal más ridículo de todos.

El argentino quiso ‘hacerla de crack’ y picar el balón a lo panenka, pero con su pie de apoyo alcanzó a mover el balón y al momento de disparar, el balón ni siquiera tuvo dirección al arco.

Los comentarios, por supuesto, inundaron las redes sociales burlándose de la ejecución del futbolista del Rayo Zuliano.

- “Creo q va hacer el peor penal de la historia de los record Guinness”.

- “Yo quisiera ver un juego completo del fútbol venezolano,pero es que la verdad no me nace, no me enamora ni un apice...triste realidad”.

- “Para que te trajeeeee”.

- “Así va a subir el nivel del fútbol Venezolano”.

- “Lo q pasa es q quiso hacer un pase, pero se le olvidó q era tandas desde el tiro penal…”.