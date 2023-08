“Afecta el juego del equipo”: DT de Nacional explicó qué pasa con Cristian Zapata

Atlético Nacional perdió en su visita a Millonarios y uno de los más señalados es Cristian Zapata, quien pese a no estar en un buen momento futbolístico, ha tenido todo el respaldo de su entrenador, no solamente con la titular, sino también con la cinta de capitán.

El mismo entrenador, William Amaral, tras la derrota con ‘Millos’, se refirió al defensor con pasado en selección Colombia y por qué no le ha ido bien.

William Amaral sobre Cristian Zapata:

En primer lugar, el entrenador brasileño dejó claro que es un futbolista que ha aportado al equipo con su experiencia de tantos años en Europa: “Cristian es un líder de este grupo, es un futbolista tremendo, un honor de tenerlo, una de las personas que nos da bastante equilibrio en el vestuario, es un jugadorazo con experiencia enorme y nos ha pasado muchísimo de su conocimiento”.

No obstante, Amaral explicó la verdadera razón del bajo nivel de Zapata: “Cristian está extremamente sobrecargado por los partidos, cada 72 horas no favorece en la calidad del juego ni la individual de los jugadores, si no consiguen recuperarse, acaban por tomar malas decisiones que afectan el juego del equipo”.

De todas maneras, el estratega ‘Verdolaga’ respaldó a su defensor y capitán: “Pero Cristian seguimos con él, es un grandísimo futbolista y persona”.

Los comentarios fueron los protagonistas de las declaraciones:

- “Una vergüenza su nivel de juego… no tapen el sol con un dedo”.

- “Obvio no va salir a matarlo, pero todos sabemos que esta jugando peor que el panameño que ni recuerdo como se llama”.

- “Súper, que lo coloque a descansar hasta diciembre para que se recupere”.

- “si mi capitán, bocón!”