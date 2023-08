“Me gusta”: Tulio Gómez se puso serio con la continuidad de Lucas González en América

América de Cali está pasando un momento deportivo crucial del cual dependerá el resto de su semestre, pues le dieron a Lucas González ‘un ultimatum’ para no sacarlo de la dirección técnica y Tulio Gómez, máximo accionista del equipo, habló ‘claritico’ sobre sus exigencias.

Tulio Gómez se puso serio sobre Lucas González:

Luego de revelarse que fueron los jugadores quienes respaldaron el proceso del entrenador bogotano ante el interés de los directivos de desvincularlo, ‘Don Tulio’ entró al baile y fue específico en qué sucederá con González.

El dirigente le puso su ‘ultimatum’ a Lucas en el partido contra Santa Fe, pues si el conjunto ‘escarlata’ no logra la victoria, lo más probable es que ‘ruede la cabeza’ del bogotano: “si el resultado no es positivo, no hay nada más que hacer”.

De todas maneras, Gómez hizo hincapié en que le gustan las ideas de juego que tiene el joven entrenador: “Me gusta como trabaja, el 90% me gusta, tiene que ser más equilibrado. Si los jugadores han salido a respaldarlo es por algo”.

Para Tulio, el América está en buenas manos no solo por el conocimiento de Lucas, sino también por ser humilde. Sin embargo, dejó en claro que es difícil mantenerlo en el cargo si los resultados no se comienzan a ver: Él es un hombre humilde que escucha, lo hemos respaldado porque es capacitado y sabe. Pero América tiene mucha presión y a los técnicos solo los sostienen los resultados”.

Sobre el respaldo de los jugadores a Lucas:

“Nos pidieron un compás de espera y uno no puede ser autócrata. Esto es un equipo de fútbol y si lo hicimos fue por algo. Nos acogimos a la respuesta de los jugadores y mañana después de terminar el partido nos daremos cuenta si así es o no”, concluyó el máximo accionista del ‘escarlata’.