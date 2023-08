Las campeonas del mundo tomaron una drástica decisión para que el beso de Luis Rubiales no quede en la impunidad

Tras el polémico beso entre Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol, y Jenni Hermoso, delantera de la Selección de España durante la ceremonia de premiación, varias entidades gubernamentales y organizaciones de fútbol exigieron acciones y la renuncia de Rubiales, incluso Jenni Hermoso expresó que esperaba acciones efectivas contra el presidente de la RFEF.

Luis Rubiales se presentó a una atención a medios, donde se creía que Luis Rubiales iba a presentar su renuncia, el actual presidente dio una declaración que sorprendió, aseguró que el beso fue consentido y que las declaraciones de los medios buscaban su asesinato social. A lo anterior, Jenni Hermoso y veinte jugadoras de la actual selección campeona del mundo, publicaron un comunicado en donde vuelven a declarar que el beso no fue consentido en ningún momento y exigen la renuncia de Rubiales, de no ser despedido, las jugadoras renuncian a la RFEF.

El comunicado

Por medio de FUTPRO, un sindicato de futbolistas, Jenni Hermoso y otras veinte futbolistas, como Alexia Putellas e Irene Paredes, desmintieron la afirmación de Rubiales de que el beso fue consentido: “Quiero aclarar que en ningún momento consentí el beso que me propinó y en ningún caso busqué alzar al presidente. No tolero que se ponga en duda mi palabra y mucho menos que se inventen palabras que no he dicho”.

Y además exigieron una renovación en las estructuras de la Federación, que no sigan justificando ni permitiendo acciones como las de Luis Rubiales, exigen cambios reales que beneficien a la selección y al fútbol jugado por mujeres de España.

Incluso, Jenni Hermoso sacó un comunicado personal en donde expresó que se sintió irrespetada e incluso, le estaban exigiendo emitir un comunicado justificando las acciones de Rubiales. Exigió no tener tolerancia con este tipo de hechos.