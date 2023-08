El ‘Pibe’ le puso su tatequieto a Mbappé: le exigió disculparse y admitir su error

Durante mayo del año pasado, el reconocido delantero francés, Killian Mbappé estuvo involucrado en una polémica por una opinión que expresó sobre el fútbol latinoamericano: “Argentina y Brasil no juegan partidos de mucho nivel para llegar a la Copa del Mundo. En Sudamérica el fútbol no está tan avanzado como en Europa”. Estas palabras hasta el día de hoy ha tenido varias repercusiones, porque después de sus declaraciones, Argentina conquistó la copa del mundo ante Francia y Uruguay ganó el Mundial sub-20.

Carlos Valderrama, el histórico capitán de la Selección Colombia, le recordó sus palabras a Mbappé en el diario La Nación y pidió que el jugador se retractara de sus palabras luego de que los equipos de Sudamérica lograrán ganar estas grandes competencias.

Las declaraciones del ‘Pibe’

Incluso, durante la Finalissima, Argentina se volvió a quedar con el título, esta no ha sido una buena temporada para el fútbol Europeo.

“No lo he oído a Mbappé decir ‘me equivoqué’. Es que él nunca ha jugado en Sudamérica… Cuando uno se equivoca, después puede decir ‘si señor, me equivoqué’. Pero no lo he oído… Ahí está Sudamérica, con títulos y con fútbol, ha dicho aquí estamos presente. Espero que algún día Mbappé diga ‘disculpas, me equivoque’”

El ‘Pibe’ también habló del proyecto de Néstor Lorenzo con la Selección Colombia y su expectativa para las Eliminatorias al Mundial 2026.

“A Lorenzo lo veo bien, estamos confiados porque conoce el ambiente colombiano, conoce a los jugadores. Creo que ha sido un acierto su designación. Hasta ahora el equipo está andando bien, ha habido una renovación, los muchachos nuevos están respondiendo y a la vista está: van ocho partidos amistosos, con distintas alineaciones y el equipo ha funcionado, va invicto, juega bien”.