“No asumimos responsabilidad”, Avianca no responde por millonario robo a campeona mundial

Sara Lopez Bueno Archery World Cup 2023 (Handout/World Archery Federation via Get)

Sara López Bueno, múltiple campeona mundial de tiro con arco y que ha representado a Colombia en diversos rincones del mundo, compartió su indignación tras el robo que sufrió en uno de sus recientes viajes y la no responsabilidad de la aerolínea Avianca al respecto.

A través de las redes sociales de la deportista llegó la denuncia en la que manifiesta que le sacaron de su maleta parte de su equipo deportivo, avaluado en 2500USD, más de 10 millones de pesos a cambio de hoy jueves 24 de agosto.

De nada le sirvió tener candado en su equipaje y la aerolínea da el caso como resuelto, pero dice que no responde por nada ya que es responsabilidad del pasajero velar por pertenencias de valor.

La denuncia de robo de Sara López

“Sufrí un ROBO en mi viaje de Paris-Pereira . Una de mis maletas fue abierta a pesar de tener candado y me robaron parte de mi equipo deportivo avaluado en 2500USD . Esta es la “solución” que me da @Avianca”.

La respuesta de Avianca

“Estado: Resuelto.

Descripción de la solución:

Desde el área de servicio al cliente- equipajes hemos realizado las validaciones correspondientes y nos gustaría informarle que, la aerolínea recomienda que los objetos de valor como dinero, joyas, dispositivos electrónicos, etc, viajen bajo la custodia del pasajero. Aunque no estamos exentos de este tipo de irregularidades, debido a que las maletas son manipuladas por diferentes personas, incluyendo personal externo a la empresa, por lo que en estos casos no podemos asumir ninguna responsabilidad ni otorgarte ningún tipo de compensación”.

Sin embargo, aunque “la aerolínea recomienda que los objetos de valor viajen bajo la custodia del pasajero”, resulta paradójico pensar que le permitan a un pasajero acceder a la cabina del avión con un arco y flechas.

