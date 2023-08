Egan Bernal dejó clara la tentación que le corre por las venas

El británico Geraint Thomas será el líder del Ineos Grenadiers en la Vuelta a España, que comenzará en Barcelona el próximo sábado 26, y contará con el colombiano Egan Bernal y los españoles Jonathan Castroviejo y Omar Fraile como escuderos.

Acompañarán a Thomas, Bernal, Castroviejo y Fraile el neerlandés Thymen Arensman, el belga Laurens de Plus, el italiano Filippo Ganna y el alemán Kim Heiduk.

Vea acá: “No asumimos responsabilidad”, Avianca no responde por millonario robo a campeona mundial

Thomas, segundo en el Giro de Italia este año, correrá la Vuelta por segunda vez. Será la decimonovena gran ronda de su carrera.

Egan Bernal dejó claro su objetivo en la Vuelta a España

Egan Bernal (Instagram, @eganbernal)

Bernal, ganador del Tour de Francia y del Giro, tratará de demostrar que prosigue con su mejoría desde que se recuperó del grave accidente que sufrió en 2022. Correrá la vuelta por segunda vez tras ser sexto en la clasificación general en 2021.

“Quiero dar lo mejor de mí para Thomas. El objetivo es un podio y por qué no ganar la carrera con él. Me encantaría ayudar en parte a eso. El equipo me ha dado muchas victorias, me ha ayudado a mí y lo mínimo que puedo hacer es entregarme verdaderamente a ellos y hacer lo mejor posible”, anticipó en la presentación de equipos.

"En esta Vuelta voy a dar lo mejor de mí para (Geraint) Thomas. El equipo me ha dado muchas victorias, me ha ayudado y lo mínimo que puedo hacer es entregarme verdaderamente a ellos", Egan Bernal confirma que será gregario en la Vuelta a España 2023. pic.twitter.com/nesFr3o2b0 — Alfonso Hernández (@AlfonsoH) August 24, 2023

Además, dejó claro que la tentación por ganar siempre le va a correr por las venas: “Uno es un corredor competitivo y si ve una oportunidad obviamente va a intentar ir a ganar. Eso no se pierde y por eso estamos acá. Eso va en la sangre, pero el objetivo es hacer el trabajo sucio para que un corredor nuestro con mejores piernas haga lo posible por ganar la carrera”.

Vea acá: Hasta la madrugada se extendió todo: versión de la Policía en caso América

El resto de Ineos para La Vuelta

Castroviejo, quizá el mejor escudero del pelotón mundial, y Fraile ponen acento español al tiro. Entre ambos han participado once veces en la Vuelta. El vasco ha ganado etapas en el Giro, el Tour y ha sido el rey de la montaña en la ronda española en 2015 y 2016.

Ganna, excampeón mundial de contrarreloj, vuelve a estar en forma tras su participación en los Mundiales de escocia y de ganar el Tour de Valonia y de haber superado el covid-19 que le obligó a abandonar el Giro.

Vea acá: Se conoció el video de cómo empezó pelea entre jugadores de América y la Policía

Mientras tanto, Arensman fue sexto en la Vuelta de 2022, en la que ganó la etapa reina con llegada en Sierra Nevada. Acabó en la misma plaza en el Giro de este año, en el que supuso un gran respaldo para Thomas.