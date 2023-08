Hombre es agredido por supuestamente tomarle fotos a Messi

Lionel Messi vive su primera polémica extra cancha desde que llegó al Inter Miami. Un hombre fue golpeado por guardias de seguridad por supuestamente tratar de tomarle una foto al futbolista argentino.

El pasado viernes Leo acudió al restaurante Gekko, propiedad del cantante Bad Bunny, y lo hizo acompañado de su esposa Antonela Roccuzzo, además de que ahí se reunió con David y Victoria Beckham, Sergio Busquets y Jordi Alba.

El diario Daily Mail fue el que reportó que un sujeto fue sacado del local y después fue golpeado por los guardias de seguridad del negocio, provocándole una dura herida en el ojo derecho, todo esto porque supuestamente le tomó fotos a Messi y a su esposa.

“Se abalanzaron sobre nosotros, me echaron y me dieron un puñetazo en la cara. Solo porque estaba tratando de tomarme una foto con mi esposa, no con Beckham o Messi, nada. Era una cosa de familia”, declaró el hombre no identificado a Daily Mail.

🚨 Los guardaespaldas de Messi y la familia de Beckham agredieron a un hombre en un restaurante de Miami por pensar que este estaba tomando fotos



En el video difundido por el mismo medio aparece una mujer que dice “Es un hombre de familia que celebra el cumpleaños número 21 de su hija”.

En la grabación se aprecia que antes de que “estallara” todo el asunto, Victoria Beckham salió del restaurante junto a su hija Harper.