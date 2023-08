Le hace honor al apellido: Enamorado llenó de piropos a ‘Bolillo’ y lo defendió de sus criticos

Con la llegada de Enamorado, un jugador joven promesa que le puede traer muchas alegrías al Junior de Barranquilla, el volante lateral del equipo que llegó procedente de Santa Fe, debuto con los ‘Tiburones’ en su partido contra Unión Magdalena que termino 0-0. En una entrevista que concedió a Caracol Radio habló de su experiencia en el equipo, con Hernán Darío Gómez y lo que será el compromiso contra Deportivo Pasto.

Enamorado sabe el mal momento que atraviesa el Junior, pero desde el anuncio de su llegada a Barranquilla expresó que jugar en ese equipo ha sido un sueño para él y habló del trabajo que han adelantado para revertir la imagen que se tiene del estilo de juego que propone el ‘Bolillo’.

Las palabras de Enamorado

“Como yo lo veo, no es que sea un esquema defensivo. Si nos ponemos a ver en los partidos el esquema y los jugadores que tiene Junior y las opciones de gol que generan por partido, pero lastimosamente no ha podido entrar” Además, agregó que el trabajo ha sido progresivo y que pronto van a ver los resultados positivos: “Hemos venido trabajando fuertemente para que el sábado podamos sacar una victoria de local”.

Frente a las críticas que recibe el ‘Bolillo’ dijo: “Es un entrenador excelente. De parte de él tengo todo el apoyo, desde que llegue me acogió. Siempre me brindó apoyo y dentro de la cancha me toca demostrar”. Por otro lado, defendió al entrenador de quienes lo califican de desactualizado, “Yo ese tema no opino. A mí todos los técnicos con los que yo he estado y ahora el profe que me ha dado la oportunidad y la confianza del equipo. Todos los técnicos con los que yo he estado en mi carrera siempre me han dado confianza y yo creo que eso ya da mucho de que hablar”.

El próximo encuentro del Junior será contra Pasto de la Liga Betplay.