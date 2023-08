La relación de los hinchas del Junior con Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez está cada vez peor: el rendimiento del equipo no ayuda ni poquito y las respuestas que el entrenador durante las conferencias de prensa les dan motivos a los aficionados para estar cansados de él y así lo hicieron sentir en la sede administrativa del equipo.

Un día después del partido contra Unión Magdalena, en el que el cuadro ‘tiburón’ se salvó de perder por un polémico penal que no señaló Wilmar Roldán. De todas maneras, Junior no jugó para nada bien y es el cuarto partido consecutivo en el que no logra ganar (dos empates y dos derrotas).

Posteriormente, en la rueda de prensa le cuestionaron cómo haría para encontrar el rumbo del equipo y recuperar los puntos que ha dejado por el camino durante las primeras cuatro fechas. Sin embargo, la contestación del experimentado entrenador dejó insatisfechos a muchos.

Por esa razón, y sumando todas las polémicas en las que se ha visto envuelto Gómez alrededor de la salida de Sebastián Viera, Juan Fernando Quintero y el trato que le dio a Carlos Bacca en su momento, los aficionados se cansaron y ya se expresaron en la sede administrativa del Junior.

Hinchas del Junior le dejaron su ‘recadito’ al Bolillo en la sede administrativa:

Durante la tarde de este lunes 7 de agosto se difundieron unas fotografías de la sede administrativa del Junior en la que los hinchas le dejaron un mensaje al Bolillo:

“Bolillo farsante, la hinchada no te quiere. Te vas o te sacamos porquería obsoleto estafador”, escribieron en el cartel.