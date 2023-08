Aparte de ser una gran defensa en la selección, Daniela Arias, participó en el Desafío 2019: Súper Regiones. ¿A qué territorio representó?

Daniela Arias Nació el 31 de agosto de 1994 en Bucaramanga, y su dedicación, habilidades y pasión por el fútbol la llevaron a representar a la Selección femenina de fútbol de Colombia en la Copa América Femenina 2018 en Chile y en los Juegos Panamericanos de 2019, los cuales tuvieron lugar en Perú.

Según Daniela, mientras estuvo en el programa reality el Desafío de Caracol Televisión duró un mes sin bañarse causando graves problemas en su aspecto físico, deterioro en su salud y hasta tuvo que ver a un médico durante las grabaciones, ya que tuvo una lesión ocular por un accidente con un vidrio. “Cuando yo llegué al hospital, con todo el respeto, parecía una indigente. La gente me miraba y aparte olía horrible. […] Cuando el doctor me revisa, yo le decía: ‘Qué pena ‘doc’, pero entenderás que estoy en un ‘reality”, relató.

La central del América de Cali, que viene de ser subcampeona de la liga colombiana, participó en 2019 en el Desafío haciendo parte del grupo de santandereanos donde demostró su gran capacidad física e intelectual, sobrellevando las diferentes pruebas y dificultades planteadas por el programa presentado por la reconocida presentadora Andrea Serna.

“Antes me inventaba unas dietas, que no como esto o aquello, pero después del ‘Desafío’, pues sí me cuido, pero ya no pienso tanto para comer. En el ‘Desafío’ aguanté mucha hambre”, recordó.

La jugadora estuvo en el programa de competencias físicas durante 28 días, y ahora, aprendió de ese camino para brillar a sus 28 años con el seleccionado nacional de fútbol haciendo historia en el mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023. Su destreza en el campo, la visión táctica y su capacidad para marcar goles la han convertido en una jugadora valiosa para su equipo, asumiendo con responsabilidad las derrotas o victorias que han logrado frente a sus diversos rivales.