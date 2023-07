Ex árbitro le sacó ‘los trapitos al sol’ al fútbol colombiano y sus vínculos con el narcotráfico

Lorenzo López fue árbitro en Colombia entre 1986 y 1990, pero fue suspendido por la Federación Colombiana de Fútbol de por vida por corrupción. En una charla que tuvo para el canal de YouTube de Arbitraje de frente, reveló su experiencia y las amenazas que recibió.

Le puede interesar: “Entre los hinchas hay ricos”, dueño del América aseguró que la salvación del Cali está en su hinchada

López tras las amenazas abandonó Colombia y ahora vive en Estados Unidos, durante la entrevista reveló como vivió los vínculos del futbol colombiano con el narcotráfico.

Las reuniones con los capos

López por medio de una anécdota habló sobre las reuniones que tuvo con Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, los capos del cartel de Cali y como por medio de otros asistentes al partido, le hacían llegar mensajes para que “ayudara” al equipo que preferían los capos.

“Yo fui a pitar un partido entre Pereira y Quindío y cuando estaba en el camerino (...). Llegó un tipo, como decíamos, embambado, lleno de cadenas. Me dijo que los señores de Cali querían hablar conmigo, que había que ayudar al Pereira ese día. Yo le respondí que no me mandara razones de nadie”

López, después de negarse a las reuniones constantemente, fue contactado por alguien de la Dimayor que le dio a entender que si seguía negando a las reuniones “no iba a volver a pitar un partido” y según Lorenzo, después de otras amenazas tuvo que acceder a pitar un encuentro entre América y el Sporting de Barranquilla.

Posterior a ese encuentro, López dice que fue retenido por desconocidos que lo llevaron a una reunión con Pablo Escobar, donde el capo del cartel de Medellín buscó que beneficiara a Nacional.

“Viajé a pitar un partido entre Medellín y Bucaramanga y cuando me subo al taxi, se me sientan dos personas, a lado y lado. Me llevaron como a una montaña y ahí conocí a Pablo Escobar. Ahí me pregunta por qué yo no quiero trabajar con los de Cali. (...) Él me dice que no quiere que yo me tuerza como se le han torcido otros y que les colaborara, que los árbitros estaban pitando mucho en contra de Nacional. Yo le dije que no le colaboraba y Escobar se dio la vuelta y se fue”, dijo.

Después de este encuentro, López fue investigado y denunciado por corrupción y por constantes amenazas tuvo que dejar el país.