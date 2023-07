Vikonis desmintió a periodista sobre por qué no llegó al Cali y dejó claro que no fue culpa de Pinto

Los equipos del fútbol colombiano aprovechan las ‘mini vacaciones’ para reforzarse de cara a la Liga BetPlay 2023-2. El Deportivo Cali, pese a su crisis económica, se sigue moviendo y un rumor apuntó a que Nicolás Vikonis sería el guardián del arco ‘azucarero’, pero no fue nada más que un rumor.

El Deportivo Cali está enfrentando una tremenda crisis, no solamente en términos económicos, sino que también porque si no mejoran para el segundo semestre de este año, el descenso podría resultar inminente y la salida de Jorge Luis Pinto por la llegada del ‘Chino’ Sandoval, no significa el mejor ambiente para el conjunto ‘azucarero’.

Ahora, el exportero de Millonarios, Nicolás Vikonis, sonó para fichar por el equipo ‘azucarero’, pero él mismo puso fin a los rumores y hasta explicó las razones de por qué no llegará.

Vikonis desmintió a un periodista:

Julián Capera adelantó en horas de la mañana de este martes 11 de julio, que un miembro del comité ejecutivo del Deportivo Cali se había puesto en contacto con el jugador y su representante e incluso ya habían llegado a un acuerdo salarial.

Según dijo Capera, Jorge Luis Pinto no dio el aval de su llegada y tras su renuncia, tampoco se continuó con la gestión y por tal razón Vikonis no volvería al fútbol colombiano.

No obstante, el mismo arquero se encargó de desmentir esa versión y contar por qué en realidad no se dará su fichaje por el Cali: “No Juli, siempre esperé ofertas en todo mi respeto por un equipo tan grande como el Deportivo Cali; mis mejores deseos y agradecimiento a sus hinchas que me estuvieron escribiendo”.