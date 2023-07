Ramón Jesurún declaró la guerra contra los conciertos con certera afirmación

Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, no se guardó nada y apuntó de frente contra los conciertos que se vienen desarrollando en los estadios de fútbol del país en los últimos tiempos para apuntar que “están acabando con el fútbol”.

En el primer semestre fueron los equipos de Bogotá los que vieron alterado su calendario por estos eventos y para el segundo campeonato del año son los clubes de Medellín los que se ven expuesto por 11 conciertos programados en este periodo.

Incluso, Atlético Nacional e Independiente Medellín tienen que buscar estadio para disputar los octavos de final de Copa Libertadores y Copa Sudamericana, respectivamente.

Esta razón dejó en evidencia el enojo del dirigente que en entrevista con César Augusto Londoño expresó su malestar.

Para Jesurún, los conciertos están matando el fútbol

“Por favor, decirle a Nacional y a Medellín, que están clasificados en Copas internacionales que no pueden utilizar los estadios… Respeto los conciertos y los artistas porque además me gusta y cuando puedo ir asisto ¿Que no pueden ir porque hay que darle prioridad al concierto? Los estadios de fútbol se hicieron primero para el fútbol”.

Preguntar primero

“A los estadios de fútbol y a los equipos hay que decirles ‘¿Tienen libre estas fechas?’ Sí o no. ¿Sería posible que podamos hacer un concierto? Ahí sí, pero es al revés. Aquí los conciertos están acabando con el fútbol y no debería ser”.

¿Conciertos en los estadios?

“No, porque los escenarios no dan para ello, las fechas tampoco. A menos que haya un concierto un 28 de diciembre que no hay fútbol es aceptable, o el 10 de enero, o 15 de julio. ¿Por qué en estas fechas de receso no hay conciertos?”.

Situación indignante

“Pero no puede ser que Nacional vaya a jugar su próximo partido de Copa Libertadores y coincida con que ese día haya concierto y se tenga que ir para otro estadio. Pongo de ejemplo al equipo de Medellín, pero pasa lo mismo en Bogotá, Cali o Barranquilla”.

El fútbol es primero

“Eso no puede estar pasando y el fútbol es primero en los estadios, así debe ser y desafortunadamente hay normas que no se están cumpliendo, le están dando prioridad a los conciertos y creo que eso le está haciendo mucho daño al fútbol. Aprieta los campeonatos porque tienen que aplazar partidos y ahí es donde se vuelve esa acumulación de fechas que produce lo que vivimos ahora que el partido de la Selección Colombia coincidió con la final de la Liga”.