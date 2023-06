La fría reacción de Bruna Biancardi al pedido de perdón de Neymar por las supuestas infidelidades

Fría como la Antártida. Así fue la reacción de Bruna Biancardi al pedido de perdón de Neymar, después de que se ventilaran supuestas infidelidades en los medios de comunicación de todo el mundo. Toda esta lamentable situación ocurre justo cuando la influencer y modelo brasileña espera su primer hijo (el segundo del futbolista).

Desde el inicio de esta semana, un periodista de ‘Em Off’ afirmó que entre la pareja hay una especie de “contrato” que le permite a Neymar ser infiel siempre y cuando respete ciertas reglas. El acuerdo se habría hecho después de que Bruna lo pilló en una de sus andanzas.

Este episodio se había mantenido en privado, ya que es la vida personal de este par de personalidades del mundo del entretenimiento. Sin embargo, con la información que ventiló el columnista Erlan Bastos al jugador del París Saint-Germain y la selección de Brasil no le quedó otra que emitir un comunicado en sus redes sociales.

“Me arriesgo a decir que fallo todos los días, dentro y fuera del campo. Solo yo resuelvo mis errores en mi vida personal en casa, en mi intimidad con mi familia y amigos (...) Bru, ya me he disculpado por mis errores, por la exposición innecesaria, pero me siento obligado a reafirmar esto públicamente. Si un asunto privado se ha vuelto público, la disculpa tiene que ser pública”, dice parte del mensaje de Neymar en su cuenta de Instagram.

La reacción de Bruna

A pesar de que el posteo superó los 11 millones de ‘me gusta’ y casi 200 comentarios (con todo y que están limitados), la cuenta de Bruna Biancardi no muestra señales. La influencer está etiquetada, pero no le dio ‘like’ y mucho menos escribió un mensaje para Neymar.

En sus redes sociales, la modelo subió unas historias con el mismo vestido con el que aparece en la foto que publicó Neymar, dejando saber que estaban juntos. Pero, con una frialdad desgarradora, no reaccionó al posteo de su pareja.