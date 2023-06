“No puedo prometerle a nadie la titular”, Néstor Lorenzo no tiene consentidos

El seleccionador de Colombia, Néstor Lorenzo, apuntó, tras la victoria (1-0) contra Irak en Mestalla, que le gustaron “varias cosas, sobre todo la solidez defensiva y el debut de los chicos, que confirma que se sigue consolidando un proceso que valida lo que hizo la sub20 en Argentina”.

“Sabíamos que teníamos que mover la pelota rápido porque ellos basculaban y doblaban la marca en los extremos, había que encontrar el pase filtrado en el momento justo y nos costó, es un equipo muy ordenado y no estuvimos precisos en el último pase. Queríamos patear en más de media distancia y no lo hicimos, pero felicito a los chicos”, dijo en rueda de prensa.

Pese a esto, Lorenzo valoró que “no es fácil en esta época, que es de vacaciones y se notó que faltó precisión en los últimos metros, pero destaco la solidez defensiva y el compromiso, fuimos un justo ganador”.

“El equipo tiene que estar preparado para encontrar los caminos cuando te los cierran de esta manera. Irak fue muy ordenado, defendió muy bien y tuvo sus armas para atacar también”, analizó.

Lorenzo no tiene indiscutidos en la Selección Colombia

Además, sobre si tiene pensados qué jugadores podrían ir a las eliminatorias al Mundial dijo que “la selección depende mucho de la actualidad, se juega cada dos o tres meses y la situación cambia. Hay muchas cosas a tener en cuenta (si el técnico los pone, su estado, en qué sistema juegan…)”.

“No puedo prometerle a nadie que en septiembre van a ser titular como hoy. Tienen que estar en un momento bueno. No hay titulares, me cuesta armar el equipo porque están todos muy parejo y muy bien y de los que están afuera cualquiera que pueda entrar también está a un gran nivel. Los que entraron, entraron bien”, dijo.

Por último, destacó la animación de la afición colombiana. “El público fue una maravilla, les contaba a mis asistentes cuando nos eligieron para dirigir a Colombia que no sabían lo que es la gente colombiana, esa marea amarilla que alienta. Hoy me dijeron: te acordás de lo que djiste… y les dije que esto es un diez por ciento”.