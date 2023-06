Roldán lanzó delicada acusación contra algunos personajes del fútbol

Wilmar Roldán, considerado uno de los mejores árbitros de los últimos años en el fútbol colombiano, lanzó unas contundentes frases contra su excolega, Óscar Julián Ruiz, y otros personajes que según él lo perjudicaron recientemente.

El silbato antioqueño habló con el Supér Combo de RCN en la ciudad de Cali que compartió apartes de la charla que dejaron varias situaciones destacadas.

Wilmar Roldán, pitando desde niño

“Ya son muchos años en el arbitraje, empecé desde los 10 años en esto. Llegué al fútbol profesional en el 2002″.

Sobre Óscar Julián Ruiz

“Tengo más el estilo de JJ Torres, de Óscar Julián Ruiz no me parezco en nada gracias a Dios. De quién no me inspira, no hablo”.

Bien portado en todo lado

“Uno tiene que ser y parecer ser. Uno tiene que ser buen árbitro dentro y fuera del terreno de juego”.

La experiencia es clave

“La experiencia es fundamental para el árbitro, mientras más comprende y entiende el fútbol, mejores decisiones se toman”.

El respeto es lo más importante

“El árbitro que se deja irrespetar ya no tendrá respeto de los jugadores, al jugador le respeto algunas cosas pero si el tono y los gestos aumentan, las reglas son muy claras”.

Acusación contra personajes del fútbol

“Haber llegado a Catar era mi mejor momento, algunos personajes no dejaron que yo fuera”.

Sobre el VAR

“Me tocó el antes y el ahora del arbitraje. Para mí era una maravilla cuando uno sólo tenía que tomar sus mejores decisiones, ahora llegó el VAR y toca esperar a la hora de tomar una decisión”.

No descarta pasar a la sala VAR

“Yo siempre voy a querer estar en la cancha, no hay nada como la adrenalina de estar en la cancha. Me agradaría mucho también estar en la sala VAR”.

Apuntando a la comisión arbitral

“A mí me gustaría seguir en la comisión arbitral, quiero inspirar e instruir a la nueva generación de árbitros colombianos”.

Los nuevos árbitros que prometen

“Me parece que vienen tres árbitros muy buenos, Alexander Ospina, Carlos Ortega y Alexander Hinestroza”.