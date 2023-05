“No soy adivino”: Gamero se ‘calentó’ por cuestionamientos luego de lesión de Cataño

Este miércoles quedaron definidos los ocho equipos clasificados y los dos cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2023-I. Como era de esperarse, algunos equipos grandes se iban a quedar por fuera y en este caso Independiente Santa Fe y Junior de Barranquilla fueron los poco afortunados.

Más allá de esto, en cuanto a los clasificados, tres de los más históricos quedaron emplazados en el mismo grupo. Millonarios, América de Cali e Independiente Medellín se tendrán que ver las caras en un cuadrangular en el que también está el Boyacá Chicó.

El ‘Embajador’ será cabeza de grupo, así que en caso de igualdad en puntos, tendrá a favor su segundo lugar en el ‘todos contra todos’. Sin embargo, no todo son buenas noticias para los de Gamero, pues hay preocupación luego de que en el duelo ante la Equidad, Daniel Cataño tuviera que salir por lesión.

Al minuto 40 de la primera parte, Cataño tuvo que salir, luego de un fuerte golpe que le propinó un rival. Tras el empate a cero goles, en la rueda de prensa Gamero fue cuestionado por la decisión de alinear un equipo con mayoría de titulares, sabiendo que el equipo ya estaba clasificado.

Al DT samario le incomodaron los cuestionamientos y señaló que si él tiene la culpa de lo sucedido en el duelo ante los ‘aseguradores’, él la asumiría. Más allá de esto, indicó que él no es “adivino” y que si hubiera puesto el equipo titular ante Boyacá Chicó en Tunja, ese día también le hubieran hecho el mismo cuestionamiento.

Si yo tengo la culpa de lo que pasó hoy, me la echo, no hay problema. Pero veo que ya estamos hablando... me están haciendo preguntas por lo que pasó hoy.

Si hubiera pasado eso en Tunja, la misma pregunta me la hacen hoy: ‘¿qué pasa?, ¿por qué puso a jugar el equipo en Tunja?’. Nadie es adivino, yo no soy adivino.

— Alberto Gamero