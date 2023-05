Qué peligro: denuncian sobreventa de boletas y hacinamiento en el Chicó-Millonarios

Por la jornada 19 de la Liga Betplay 2023-I, el Boyacá Chicó recibió este sábado a Millonarios en el Estadio La Independencia de Tunja. Mientras que los dirigidos por Alberto Gamero llegaron a este duelo con la clasificación anticipada de hace algunas fechas, los ‘ajedrezados’ lo hicieron con la obligación de un resultado positivo para mantenerse en el grupo de los ocho.

Apenas a los once minutos, el juvenil Luis Paredes abrió el marcador para el ‘Embajador’ con un buen remate cruzado con el que venció a Rogerio Caicedo. Más allá de lo deportivo, en las tribunas se vivieron momentos incómodos para muchos hinchas que asistieron a este duelo.

Denuncian sobreventa y hacinamiento en el Chicó-Millonarios

El periodista de ESPN y RCN Radio Nicolás Samper publicó a través de su cuenta de Twitter, varias imágenes en las que se evidencia la gran cantidad de aficionados, en su mayoría de ‘Millos’, que sufrían, por lo que al parecer fue una sobreventa de entradas para este duelo de liga.

Sobreventa, hacinamiento, maltrato e ineptitud resumen perfectamente el estado actual de ingreso al público al juego Boyacá Chicó-Millonarios. Penoso y vergonzoso. pic.twitter.com/XzHt20oRh1 — Nicolás Samper (@udsnoexisten) May 13, 2023

Samper indicó que muchas personas se quedaron por fuera, ya que la gradería a la que querían ingresar ya se encontraba llena. Sumado a esto, a las personas de Occidental las enviaban a Oriental y allí se quedaban sin poder entrar.

Precisamente, en la tribuna de Oriental se alcanza a ver en las fotos a una importante cantidad de aficionados hasta subidos en las barandas tratando de observar este juego.

La gente está peligrosamente hacinada en oriental. Cualquier emergencia podría terminar en una tragedia. Y sigue entrando gente pic.twitter.com/y71nqUHj81 — Nicolás Samper (@udsnoexisten) May 13, 2023

Además, el comunicador indicó que de no tener un mayor control, en este escenario podría haber una tragedia. Incluso, hay una tribuna más en el segundo piso del recinto, pero esta no es usada, pues según el coronel de la Policía Marcos Forero no tiene barandas de seguridad.