Germán Cano contó un ‘guardado’ de su futuro e ilusiona a todos los hinchas del DIM

Germán Ezequiel Cano es la gran figura de Fluminense en el balompié brasileño. Nuevamente en la Copa Libertadores, ante River Plate en el Maracaná, anotó un ‘hat-trick’ que le dio la posibilidad de elevar su cuota goleadora en lo que va de la temporada.

‘Don Germán’ se sienta al lado de Erling Haaland entre los goleadores más letales en todo el planeta. Ya cosechó victorias importantes y, por supuesto, varios líderes de opinión pronostican que el ‘Flu’ es el máximo candidato a llevarse al Copa Libertadores.

El delantero de 35 años no olvida de todos modos una ciudad importantísima en su vida: Medellín. Con la casaca del DIM, logró robarse el corazón de la gente y es catalogado como uno de los máximos ídolos de la institución.

Lea también: Conmoción en Argentina por escalofriante predicción sobre la paliza que Jhon Arias le pegó a River

¿Regreso al DIM?

A través de un diálogo con ‘El VBAR’ de Caracol Radio, el goleador fue consultado por un posible regreso a Independiente Medellín en un mediano plazo. Sin pensarlo dos veces, dejó saber que le encantaría estar pronto en la capital paisa.

“Si llega alguna oferta de otro equipo diría que no, soy fiel a mi palabra y a lo que dije años atrás. Si vuelvo a Colombia, volvería al DIM; si ellos me reciben, me encantaría poder terminar mi carrera allá”, expresó Cano, quien ha sumado más de 120 goles con la ‘Roja’.

Eso sí, el sueño de volver al DIM no depende únicamente de él. Hay detalles que van más allá y que no puede manejar.

“No depende de mí, sino de la situación del club, de cómo está todo. Siempre al rojo lo llevo en mi corazón y siempre quiero que le vaya bien. Siempre le hacemos muchísima fuerza”, complementó.

Los números de Germán Cano con el ‘Flu’

Desde que llegó a Fluminense, ha disputado 90 partidos y lleva en su cuenta 67 goles; en la actual temporada, registra 23 gritos sagrados en 21 juegos.