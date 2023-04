Pinto dejó con la mano estirada al ‘Bolillo’ y demostró que sigue resentido

Jorge Luis Pinto no quiso saludar a Hernán Darío Gómez en la previa del partido Cali vs. Junior, por Fecha 16 de la Liga Betplay 1-2023. El gesto de Pinto demostró que todavía no supera aquella pelea con ‘Bolillo’ cuando se enfrentaron en un partido de selecciones sudamericanas.

En la tarde del 27 de abril de 2023, Deportivo Cali y Junior se enfrentaron en el Estadio de Palmaseca. Como el ambiente estuvo caliente en la previa, muchos estuvieron pendientes de su Jorge Luis Pinto y Hernán Darío Gómez se saludaban.

Lizzy Cardona, la periodista de Win Sports que se ubicó en el banquillo del Cali durante el partido, fue quien reveló lo ocurrido. Según sus palabras, en un geto conciliador, ‘Bolillo’ Gómez se acercó a Pinto para saludarlo juntos antes del pitazo inicial. Lastimosamente, el DT santandereano habría dejado con la mano estirada a su colega.

“‘Bolillo’ Gómez se acercó al banco de suplentes de Jorge Luis Pinto y Pinto no le correspondió el saludo”, Lizzy Cardona

