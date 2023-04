El actor de Malcom, Frankie Muniz, lidera campeonato de NASCAR

Beef. It's What's For Dinner. 300 - Qualifying (Photo by James Gilbert/Getty Images) (James Gilbert/Getty Images)

No conforme con brillar en una de las series televisivas más exitosas de la historia, ahora, Frankie Muniz lo hace en los emparrillados de la ARCA Menard Series (una categoría debajo de Nascar), luego de las tres primeras competencias de la temporada.

Con el auto número 30 en su poder, el actor de Malcom in the Middle aún no suma ninguna victoria de las tres carreras que ha protagonizado este año. Pero ha logrado conseguir los puntos suficientes para colocarse en la primera posición de la clasificación.

En la primera carrera del año, celebrada en Daytona, comenzó décimosexto y logró finalizar undécimo sumando 33 puntos, posteriormente en Phoenix, inició en el undécimo lugar y finalizó en la sexta posición con 38 puntos y, finalmente en Talladega, partió como décimo y luego de 76 vueltas figuró como noveno consiguiendo 35 unidades.

No te pierdas: Taylor Swift y Fernando Alonso encienden rumores de amor

De momento, Frenkie Muniz suma 106 unidades sacando once de diferencia ante su perseguidor más cercano, Jesse Love de 18 años que cuenta con 95 puntos. El siguiente compromiso del principal actor de Malcom in the Middle, será el próximo 6 de mayo en Kansas Speedway.