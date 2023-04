¿Fue o no fue? El discutido penalti que le dieron al Unión frente a Millonarios

Millonarios visita este domingo al Unión Magdalena por la jornada número 15 de la Liga Betplay 2023-I. El equipo dirigido por Alberto Gamero llegó revitalizado a este duelo gracias a su triunfo como visitante por 2-0 frente al Peñarol de Uruguay en el Estadio Campeón de América.

Mientras tanto, el ‘Ciclón’ venía de enlazar tres partidos consecutivos sin ganar: un empate (vs. Once Caldas como visitante) y dos derrotas (vs. Pereira como local y vs. Cali como visitante). Sin embargo, tenían la ventaja de la localía y el hecho de que el ‘Embajador’ no tuviera su once de gala.

El penalti discutido que le dieron al Unión Magdalena frente a Millonarios

Tras una serie de aproximaciones del equipo local, llegó la jugada que desequilibró el partido para el Unión Magdalena. Sobre el minuto 34, el juez central Edwin Trujillo, luego de una revisión junto al VAR decretó penalti a favor del cuadro local, luego de que el defensa Jorge Arias derribara a un atacante del ‘Ciclón’.

La jugada fue muy discutida e incuso en la transmisión del encuentro no hubo consenso sobre la determinación que debía tomar el árbitro. Más allá de esto, en la cuenta de Twitter @ElVarCentral, que colabora con Win Sports, señalaron que además de la sujeción del brazo del rival, Arias alcanzó a golpear con su rodilla al contrario, que terminó derribado en la gramilla del Sierra Nevada de Santa Marta.

✅ PENAL: Jorge Arias le está atravesando el brazo al jugador de Unión durante un rato prolongado. Encima también hay un golpe con la rodilla abajo, lo acaba haciendo trastabillar y caer. Para mí faltó la amarilla para Arias, era ataque prometedor #LALIGAxWIN pic.twitter.com/yTRuHD5rBj — El VAR Central (Andrés) (@ElVarCentral) April 23, 2023

Isaac Camargo fue el encargado del cobro y no tuvo problemas para superar al guardameta Álvaro Montero y poner así el 1-0 parcial.