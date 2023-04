“Patético”, Vélez le tiró a Amaranto Perea por ‘no vetar’ a un jugador de Selección

Carlos Antonio Vélez ha sido el gran crítico de la Selección Colombia en los últimos tiempos. El líder de opinión ha discrepado en cierto punto con las últimas convocatorias de Néstor Lorenzo y compañía, pues él considera que líderes como Radamel Falcao y James Rodríguez no deberían tener la importancia en un recambio generacional.

Con el principio del ‘fútbol moderno’, Vélez considera que hay jugadores que no se adaptan a dicha metodología y que “trotan la cancha”. Ha sido un punto que ha causado revuelo en todas partes; sin embargo, el analista no se detuvo en ese ítem. Más bien criticó un asunto ético con base en unas declaraciones de Amaranto Perea, el AT de Lorenzo.

En una entrevista que realizó esta semana ‘Primer Toque’ de Win Sports, con Perea, él había asegurado que Sebastián Villa no está vetado de la Selección Colombia, pese a las acusaciones que hay en su contra por violencia de género y el actual juicio que enfrenta.

En pocas palabras, Amaranto dejó claro que Villa puede ser citado en cualquier momento. Eso sí, dicho tema ha sacado de los cabales a Carlos Antonio.

¿Qué dijo Carlos Antonio Vélez?

A través de su cuenta personal de Twitter, Vélez le cantó la tabla al exjugador por ese detalle. Lo tildó de “patético” y “alguien no serio” tras sus declaraciones sobre Villa, quien jugó esta semana por Libertadores en el partido entre Boca Juniors y Deportivo Pereira.

Además, lo cuestionó por el tema de James Rodríguez, quien tal vez seguiría contando con el ‘visto bueno’ del cuerpo técnico de la Selección para ser llamado.

“Patético Luis Amaranto Perea explicando lo inexplicable en el fútbol de hoy... que un abusador sexual o un implicado en violencia de género tiene opción de jugar en su Selección y que un lesionado, sin estar en forma y por debajo del 100% de su capacidad productiva, pueda también ser convocado. Lástima... se dejó contagiar del criterio “amiguero” y “complaciente” de su jefe. ¡Lo creía serio!”, expresó Carlos Antonio.